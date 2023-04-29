بعد أن أثارت الجدل في غزة...النقابة توضح سبب اتخاذ قرار الإجازة الأسبوعية للصيدليات

قال د. سميح أبو حبل نائب نقيب الصيادلة الفلسطينيين اليوم السبت 29/4/2023: إن نقابة الصيادلة كان ضمن برنامجها أن تخصص يوم إجازة أسبوعي للصيادلة، بالتوافق مع وكيل وزارة الصحة، وفق قانون الصحة العامة وقانون النقابات اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة مع كل الجهات الرسمية لتطبيق هذا القرار.

إعلان نقابة الصيادلة بغزة، عزمها البدء بتطبيق نظام الإجازة الأسبوعية لصيدليات القطاع الخاص، أثار خلافًا بين الصيادلة في القطاع ، حيث انه وبحسب النظام الجديد ستغلق الصيدلية أبوابها يومًا واحدًا في الأسبوع مدة 24 ساعة، بداية مايو القادم.

تعقيباً على القرار أوضح عدد من الصيادلة إنّ نظام الإجازات الجديد بإغلاق الصيدلية 24 ساعة كل أسبوع، سيكلفهم خسائر طائلة ، وفي حين ترى النقابة أن الخطوة جاءت في إطار تنظيم المهنة ولضمان حقوق العاملين في الصيدليات.

وبين د. سميح أبو حبل ان العمل على تطبيق الإجازة الأسبوعية وفق محددات وهي أن تقدم مصلحة المواطن الفلسطيني من خلال إبقاء بعض الصيدليات الملاصقة للمستشفيات الحكومية مفتوحة بشكل دائم، وبعض الصيدليات في كل منطقة.

وأوضح أن يومي الجمعة والسبت هما اليومان الأساسيان في إجازة الصيدليات، على ألا تبعد مسافة الصيدلية البديلة في كل منطقة عن المواطنين أكثر من 300 م، وبعض الصيدليات تختار يوماً آخر من أيام الأسبوع يتناسب معها.

وأشار إلى أن 85% من منتسبي نقابة الصيادلة وافقونا على هذه القرار، والصيدليات ستكون متوفرة طيلة أيام الأسبوع.