رغم انتصاف الربيع ...راصد جوي لـ"لمراسلنا": الشتاء يرفض المغادرة وتوقعات بمنخفضات قادمة

كشف الراصد الجوي ليث العلامي اليوم السبت 29 ابريل 2023، عن الحالة الجوية الفلسطينية بدءاً من الليلة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وسبب تأخر استقرار البلاد بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح العلامي، في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ فلسطين تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبياً بدأ تأثيرها من منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم، أدت إلى انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس، مشيراً إلى أن فرصة تساقط الأمطار لا تزال مستمرة حتى عصر اليوم، لكن على فترات متقطعة.

أما يوم الأحد أشار العلامي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الأجواء باردة نسبياً، ولا توجد فرصة لسقوط الأمطار.

وتوقع العلامي أن ترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، لتقترب من معدلها السنوي، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة إلى معتدلة في ساعات النهار وباردة في ساعات المساء والليل.

ووفق العلامي، فإن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، تشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاع إضافة على درجات الحرارة وتصل إلى مستوى الثلاثينيات.

وأرجع العلامي سبب عدم تأخر تأثر فلسطين بدرجات الحرارة المرتفعة على عكس العام الماضي، إلى بسبب وصول الإضرابات الجوية متأخرة إلى المنطقة، مضيفا: "لا نستطيع تحديد موعد استقرار الحرارة بشكل متواصل دون عودة إلى الانخفاض".

ولا يستبعد الراصد الجوي، أن تشهد الأراضي الفلسطينية منخفضات جوية أخرى خلال الأيام القادمة.

وتأثرت فلسطين صباح اليوم السبت 29 ابريل 2023، بكتلة هوائية باردة نسبياً وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.