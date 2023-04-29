مستوطنون يعتدون على شقيقين بالضرب ويسرقون مركبتهما شرق رام الله

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على شقيقين من بلدة دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان: "إن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن باسل أبو حرزان، وشقيقه وائل أثناء قيامهما بحراثة أرضهما في منطقة "الشرفا" شرق البلدة، ما أدى لإصابتهما برضوض، قبل أن يسرقوا مركبتهما الخاصة".

وأضاف حمدان: "أطلق المستوطنون الرصاص في الهواء بهدف تخويف المتواجدين في المكان، مؤكدًا أن اعتداءات المستوطنين تأتي في إطار سعيهم للاستيلاء على الأراضي في تلك المنطقة لتحويلها إلى مراعٍ لمواشيهم".

جدير ذكره أنه اعتدى عدد من المستوطنين، أمس الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، أثناء عملهم في دير جرير، وسرقوا جهاز مساحة منهم، وحطموا مركبتهم الخاصة.