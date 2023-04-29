الأسير عمر خرواط يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير، اليوم السبت 28-4-2023، أنه دخل الأسير عمر فهمي خرواط عامه الـ22 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وبيّن النادي، أنّ الأسير خرواط انخرط في النضال في عمر مبكر، وخلال انتفاضة عام 1987 كان أحد قادتها، حيث تعرض للاعتقال مرات عديدة في حينه، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى كان من أوائل من التحقوا بالمقاومة، وتعرض للمطاردة، وعدة محاولات اغتيال فاشلة، خلالها أصيب بعدة رصاصات، واستمر في النضال حتّى

وأوضح أن الأسير خرواط، اعتقل في مثل هذا اليوم عام 2002، بعد اشتباك مع الاحتلال، واستشــهد خلال الاشتباك خمسة من رفاقه.

جدير ذكره أنه تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وخلال سنوات أسره تعرض عدة مرات للعزل الإنفراديّ، كما وفقد والده عام 2018 وحرمه الاحتلال من وداعه.