الشقاقي: مشاركة أحرار العالم مع قضية الشيخ عدنان يُعبر عن مدى الالتفاف حول فلسطين وقضيتها

أكد المتحدث باسم مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى محمد الشقاقي اليوم السبت 29 ابريل 2023، أن مشاركة أحرار العالم من عدة دول مع قضية الأسير الشيخ خضر عدنان يعبر عن مدى الالتفاف حول فلسطين.

وقال الشقاقي في كلمة له في "التظاهرة إلكترونية الدولية التي أطلقتها مؤسسات إعلامية دعماً للأسير الشيخ خضر عدنان مع دخول إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي: "إن معركة الشيخ عدنان والاشتباك المتواصلة مع العدو الصهيوني المجرم تمنح الفلسطينيين جميعاً مساحة واسعة للتحرك للدعم والاسناد وكسر كل المخططات الصهيونية القاضية إلى تراجع التحركات الجماهيرية والشعبية للتضامن مع الشيخ عدنان.

وأضاف: "أن الحملة الإلكترونية الدولية للتضامن مع الشيخ عدنان جاءت لتؤكد لكل أحرار العالم أنهم مستمرون في أداء واجبهم المساند له ولن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد به.

ووجه رسالة للشيخ خضر عدنان قائلا: "ستنتصر على السجان، كما انتصرت في كل محطاتك ومعاركك السابقة،

كما وجه رسالة للأسرى قائلا: "تحريركم من أقدس الواجبات، وسنبقى خلف هذا الواجب حتى نظفر بتحريركم إن شالله".

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاث عشرة مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.