البسيوني: لم يصدر عن وزارة الزراعة أي بيان ببدء موسم البطيخ أو الخوخ

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني اليوم السبت 29/4/2023 ، أنه لم يصدر عن وزارة الزراعة أي بيان ببدء موسم البطيخ أو الخوخ، معتبراً ما حدث هو نتيجة لمحاولة سبق بعض الصحفيين إعلامياً.

وقال البسيوني خلال تصريحات لإذاعة الأقصى: إن افتتاحيات مواسم المحاصيل الزراعية تحددها الوزارة بناء على الدراسة العلمية، داعياً المواطنين عدم أخذ أي معلومات إلا من الجهات الرسمية.

وبين أن الوزارة تتابع من أجل أن يكون المحصول متوفر للمستهلكين بشكل جيد ومناسب، والمنتجات الموجودة الآن ليست بجودة جيدة ومنضجه باستخدام أسمدة كيميائية لها آثار سلبية.

وأوضح أن الوزارة بدأت بالتحضير للمواسم الزراعية الصيفية، وحصاد بعض المزارعين لأي محصول قبل أوانه يؤثر سلباً على المزارعين والمستهلكين.