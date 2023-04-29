هل الإفراط في الكافيين والوجبات السريعة يرفع الضغط؟

نشر موقع onlymyhealth ، دراسة جديدة ان سبب ارتفاع ضغط الدم يعود لتناول الكثير من الوجبات السريعة ، حيث ان ارتفاع ضغط الدم يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى.

وخلصت الدراسة انه يمكن للمرء أن يعالج ارتفاع ضغط الدم بسهولة عن طريق تصحيح نمط حياته وتناول الطعام بشكل صحيح عن طريق :

أولاً: تجنب الكافيين

إذا كنت تشرب القهوة ، فمن المحتمل أنك على دراية بـ "ضجة القهوة" التي تحدث بعد الرشفات القليلة الأولى عندما يدخل الكافيين إلى مجرى الدم. يتسبب الكافيين أيضًا في قيام الغدد الكظرية بإفراز المزيد من الأدرينالين ، مما يرفع ضغط الدم. لذلك من الأفضل التقليل من الكافيين أو التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين أو بدائل أخرى.

ثانياً : تناول نظام غذائي متوازن

عندما نسمع كلمة حمية ، نفكر على الفور في الاستبعاد أو اتباع نظام غذائي يتكون فقط من البروتين والسلطة. ومع ذلك ، فإن التخلص من البروتين واستهلاكه هما مفاهيم كمال الأجسام. يقال إن النظام الغذائي يكون متوازنًا عندما يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية. النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) هو أفضل طريقة لخفض ضغط الدم. يركز النظام الغذائي على الفواكه والخضروات النيئة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم ويحد من الكوليسترول والدهون المشبعة.