موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر4 ابريل 2023 وزارة المالية رام الله

موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر4 ابريل 2023 وزارة المالية رام الله، قبل نحو 48 ساعة على انتهاء شهر ابريل الجاري 2023، تتصدر محركات البحث قضية موعد ونسبر صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 4 الجاري، إذ يشرع الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية في البحث عن موعد ونسبة صرف رواتبهم إذ إنه في العادة تُصرف رواتب الموظفين في الأسبوع الأول من بداية كل شهر، لكن لم يُحدد تاريخ أو يوم بعينه، إلا إن في العديد من المرات تنشر مصادر مطلعة ومسؤولة عن موعد ونسبة رواتب الموظفين.

متى صرف رواتب الموظفين العمومين شهر 4 2023 بنسبة 70%

متى صرف رواتب الموظفين العموميين شهر 4 2023 بنسبة 70%، وقبل نهاية الشهر وعند حلول عيد الفطر المبارك 2023، أعلنت وزارة المالية في رام الله عن صرف نسبة 30% من رواتب موظفي السلطة حتى يتمكنون من التسوق وشراء مستلزمات العيد وكسوة أبنائهم وتبقى 70% من راتب موظفي السلطة على أمل أن يتم الصرف في الأيام القليلة القادمة، وبدوره يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 4 2023.

دفعة عن راتب شهر نيسان اليوم الثلاثاء تعلن وزارة المالية أنه سيتم اليوم الثلاثاء الموافق 18/04/2023 صرف الآتي: 1.... Posted by ‎وزارة المالية - دولة فلسطين‎ on Tuesday, April 18, 2023

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر ابريل 2023

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر ابريل 2023، وصرفت وزارة المالية في رام الله نسبة 30% من رواتب الموظفين العموميين قبل قدوم عيد الفطر السعيد، وبقي لهم لهذا الشهر نسبة 70% من اجمالي راتبهم، إلا إن العديد منهم يتساءل عن إن نسبة الصرف ستكون 70% من الـ 80%، أم 80% من نسبة 100% من الراتب الأساسي، إلا إن الجواب يكتشفه الموظفون بعد صرف الراتب من وزارة المالية المقرر في الأيام القليلة الماضية.

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 4

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 4، ووفق مصادر مطلعة فإن صرف بقية راتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية سيكون مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد أو الثلاثاء على أبعد تقدير، لكن لم تتحدث المصادر عن نسبة صرف المتأخرات للموظفين، لكن وزارة المالية ستعلن عن ذلك عند الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف رواتب موظفي السلطة عن شهر ابريل 2023،