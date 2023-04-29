حريق ضخم في هجوم لمسيرة أوكرانية قرب البحر الأسود

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في مدينة سيفاستوبول المتنازع ليها بين روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود.

وحسب وكالة نوفوستي الروسية، أكد محافظ المدينة، ميخائيل رازفوجايف، أن النيران اشتعلت في خزان وقود في منطقة "خليج القوزاق" قرب البحر الأسود، موضحاً إلى أن سبب الحريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة.

وقال رازفوجايف على تلغرام: "خزان وقود مشتعل بالقرب من شارع مانغاناري في خليج كازاتشيا، وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق نجم عن سقوط مسيرة، وتبلغ مساحة الحريق نحو 1000 متر مربع".

وبيّن المحافظ أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات، كما أن المنشآت المدنية لا تواجه أي تهديد، مضيفا أن فريق عمل يتابع عملية إخماد الحريق.

جدير ذكره أنه في وقت سابق، أعلن رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود صد هجوما لسفن مسيرة أوكرانية، مبيناً إن الدفاعات التابعة لأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.