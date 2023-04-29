تشهد اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023 ، استقراراً ، حيث تواصل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقديم سعر الذهب في الاردن نظراً لاهتمام المواطنين بأسعارها ، في ظل تذبذب اسعار العملات الأخرى .

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

وحدة الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 47,100 دينار 44,600 دينار

عيار21 40.600 دينار 38,900 دينار

عيار 18 36,200 دينار 33,200 دينار

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 45.43 دينار $64.04

سعر الذهب عيار 22 41.64 دينار $58.70

اسعار الذهب عيار 21 39.75 دينار $56.04

اسعار الذهب عيار 18 34.07 دينار $48.03

سعر الذهب عيار 14 26.50 دينار $37.36

سعر الذهب عيار 12 22.71 دينار $32.02

اسعار أوقية الذهب 1,413 دينار $1,992

اسعار جنيه الذهب 318.01 دينار $448.28

اسعار كيلو الذهب 45,429 دينار $64,039

الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 إبريل 45.41 39.74 34.06 26.49 22.71

27 إبريل 45.39 39.72 34.04 26.48 22.70

26 إبريل 45.37 39.70 34.03 26.46 22.68

25 إبريل 45.63 39.92 34.22 26.62 22.81

24 إبريل 45.37 39.70 34.02 26.46 22.68

23 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

22 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

21 إبريل 45.26 39.60 33.94 26.40 22.63

20 إبريل 45.71 39.99 34.28 26.66 22.85

19 إبريل 45.51 39.82 34.13 26.55 22.76