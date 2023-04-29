سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:44 ص
29 ابريل 2023
سعر الذهب في الاردن اليوم.png
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تشهد اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023 ، استقراراً ، حيث تواصل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقديم سعر الذهب في الاردن نظراً لاهتمام المواطنين بأسعارها ، في ظل تذبذب اسعار العملات الأخرى .

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

وحدة الذهب سعر البيع   سعر الشراء

عيار 24    47,100 دينار 44,600  دينار

عيار21    40.600 دينار   38,900 دينار

عيار 18    36,200 دينار   33,200  دينار

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 45.43 دينار   $64.04

سعر الذهب عيار 22  41.64 دينار   $58.70

اسعار الذهب عيار 21 39.75 دينار   $56.04

اسعار الذهب عيار 18 34.07 دينار   $48.03

سعر الذهب عيار 14  26.50 دينار   $37.36

سعر الذهب عيار 12  22.71 دينار   $32.02

اسعار أوقية الذهب     1,413 دينار   $1,992

اسعار جنيه الذهب      318.01 دينار $448.28

اسعار كيلو الذهب      45,429 دينار $64,039

الذهب في الاردن اليوم السبت 29/4/2023

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

28 إبريل       45.41 39.74 34.06 26.49 22.71

27 إبريل       45.39 39.72 34.04 26.48 22.70

26 إبريل       45.37 39.70 34.03 26.46 22.68

25 إبريل       45.63 39.92 34.22 26.62 22.81

24 إبريل       45.37 39.70 34.02 26.46 22.68

23 إبريل       45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

22 إبريل       45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

21 إبريل       45.26 39.60 33.94 26.40 22.63

20 إبريل       45.71 39.99 34.28 26.66 22.85

19 إبريل       45.51 39.82 34.13 26.55 22.76

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