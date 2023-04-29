مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان بحادث تصادم في موسكو

لقي 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة آخرين إثر حادث تصادم وقع اليوم السبت 29 ابريل 2023، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال شهود عيان في منطقة الحدث: "صدمت شاحنة ست سيارات توقفت عند إشارة مرور، قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان". مشيراً إلى إصابة شخصين آخرين.

ونشر كتب مكتب المدعي العام في ضواحي موسكو على "تلغرام" أنه نتيجة للحادث قُتل "أربعة ركاب في إحدى السيارات، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 10 و7 سنوات".

وتوجه نائب المدعي العام لمدينة نارو فومينسك غريغوري كوتشيروف إلى مكان الحادث، ويراقب مكتب المدعي العام الكشف عن جميع ملابسات الحادث.

بدورها أعلنت إدارة ضواحي موسكو بوزارة الداخلية الروسية، أن شخصًا مصابًا بجروح جسدية نُقل إلى المستشفى، وأن عناصر شرطة المرور موجودون في مكان الحادث، وحركة المرور توقفت جزئياً.