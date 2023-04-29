قتيل قرب مدينة الطيبة يرقع عدد القتلى لـ"54" في الداخل المحتل منذ بداية العام

قتل الشاب مهدي حريري (19 عامًا) وأصيب آخر بجراح متوسطة في جريمة إطلاق قرابة الساعة الثانية من ليل الجمعة - السبت، في شارع 6 (مفرق إيال) بالقرب من مدينة الطيبة.

وقالت مصادر محلية ان الفتى أصيب بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضه لإطلاق نار في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج من قبل طواقم إسعاف نجمة داود الحمراء التي وصفت إصابته بالحرجة، لتقر وفاته لاحقا.

وفي التفاصيل المتوفرة حتى الساعة، فإن إطلاق النار وقع من مركبة عابرة بسلاح أوتوماتيكي، ومن ثم لاذت بالفرار.

وفي جريمة منفصلة في وقت سابق من مساء الجمعة، أصيبت امرأة في الستينات من عمرها بجراح خطيرة، إثر تعرضها للطعن في بلدة كفر برا بمنطقة المثلث الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحية تعرضت للطعن من قبل زوجها، في البلدة الواقعة بالقرب من جلجولية. ونقلت المصابة لتلقي العلاج في مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أنها اعتقلت زوج الضحية (في الستينات من عمره) من كفر برا للاشتباه باعتدائه على زوجته وطعنها.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتلت ثلاث نساء في جرائم عنف مختلفة، كان آخرهن الشابة سارة الغنامي (33 عاما) التي تعرضت للطعن في جريمة وقعت فجر الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب.

54 قتيلا منذ بداية العام الجاري

وبلغ عدد قتلى الجرائم في المجتمع العربي 54 قتيلا في أعقاب جريمة القتل الليلة، فيما تبيّن أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات العربية في الداخل المحتل جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.