حميدتي: لا مفاوضات قبل وقف العمليات القتالية

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الثلاثاء 29-4-2023، بأنه يجب وقف العمليات القتالية شرطاً للبدء بالمفاوضات مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

وقال حميدتي في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية العامة الـ"بي بي سي": "نحن لا نريد تدمير السودان، محملاً في ذات الوقت الطرف الآخر مسؤولية العنف في البلاد".

وحول المفاوضات مع عبد الفتاح البرهان، قال قائد قوات الدعم السريع: "يجب وقف القتال أولاً، ثم يمكن تكون لدينا مفاوضات".

وأوضح حميدتي عدم وجود أي مشاكل شخصية مع البرهان، متهماً إياه بتعيين مسؤولين سابقين موالين للرئيس السابق عمر البشير إلى الحكومة الحالية.