"كتيبة طولكرم" تصدر بلاغاً عسكرياً لأهالي مخيم نور شمس عقب اقتحام قوات الاحتلال

أصدرت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم"، فجر اليوم السبت 29 ابريل 2023، بلاغاً عسكرياً لجماهير الشعب الفلسطيني في مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

نص البلاغ كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة طولكرم:

يا جماهير شعبنا الابي في مدينة طولكرم الصمود ومخيماتها المجاهدة اهلنا وسندنا وتيجان رؤوسنا في مخيم نور شمس ندعوك ان تكونوا على قدر المسؤولية في حماية ظهر المجاهدين من غدر الاحتلال واعوانه، وان تكونوا الأعين الساهرة جنبًا إلى جنب مع مجاهدينا في التصدي لقوات الاحتلال، والعمل على كشف مخططاته الخبيثة التي تستهدف المقاومين والمجاهدين الشرفاء.

حفظكم الله وادامكم عزاً وسنداً ونعدكم اننا لن نتوانى في الدفاع عن مدينتنا ومخيمنا الصامد مخيم الشهداء العظام مهما كلفنا ذلك من ثمن.

اخوانكم وابنائكم في الميدان يتصدون لقوات الاحتلال بكل بسالة وشجاعة وثبات.