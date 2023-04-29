سوريا: 3 إصابات وأضرار مادية بعدوان "إسرائيلي" جديد على حمص

أصيب ثلاثة مدنيين سوريين، ووقعت أضرار مادية جراء عدوان "إسرائيلي" استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص، بعد منتصف الليلة الماضية، بينما تصدت الدفاعات الحوية الجوية السورية للصواريخ وأسقطت بعضها.

وأفاد مصدر عسكري: "بأنه حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المصدر ذاته: "إن العدوان أدى إلى “إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

وشنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، من بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة، وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات.