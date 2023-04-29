الأرصاد: منخفض جوي يضرب فلسطين وفرصة قوية لسقوط الأمطار

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 29 ابريل 2023: إن كتلة هوائية باردة نسبياً وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.