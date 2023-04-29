أمير عبداللهيان: نؤكد دعم المقاومة في وجه الإحتلال.. ونمتنى كلّ الخير والأمان لشعوب المنطقة

قال وزير الخارجيّة الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنّنا "متواجدون هنا في مارون الرأس لكي نعلن بصوت عال مرة اخرى أننا ندعم المقاومة ازاء الإحتلال الصهيوني".

وأضاف عبداللهيان في تصريح له خلال زيارته لبلدة مارون الرأس اللبنانية، "يوم امس وخلال لقائي مع السيد حسن نصرالله الامين العام لحزب الله تلقيت تقييمات دقيقة".

وتابع "أنّنا نترحم على أرواح الشهداء العظماء خصوصًا شهداء المقاومة الإسلاميّة"، لافتًا إلى أنّ "الجمهوريّة الإيرانية كانت ولا تزال صديقًا قريبًا للبنان في الأيام الصعبة".

وشدّد على أنّ "الاجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتمنى إلا الخير والرفاهية والأمن لشعوب المنطقة"، مؤكّدا أنّ "كيان الإحتلال يعيش اليوم أسوأ حالاته، وهو في أزمات سياسيّة وإجتماعيّة متراكمة".

وزار امير عبداللهيان، اليوم الجمعة، حديقة مارون الرأس على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ووضع إكليلًا من الزهور على نصب الشهيد الحاج قاسم سليماني، وغرس شجرة زيتون هناك.

وتأتي جولة امير عبداللهيان في مارون الرأس، ضمن برنامج زيارته للبنان، إذ إلتقى في وقت سابق، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحثوا بعض الملفات الداخليّة والإقليميّة والمواضيع المشتركة، كما التقى نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب عقب وصوله بيروت.

كما إجتمع وزير الخارجيّة الإيراني مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وإستعرضوا آخر ‏التطورات في المنطقة، لا سيّما الإتفاق الإيراني السعودي وإنعكاساته ‏على دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ‏

ووصل وزير الخارجيّة الإيراني، مطار بيروت الدولي أول من أمس الأربعاء، في زيارة رسمية الى لبنان على رأس وفد سياسي ايراني رفيع المستوى.

وكان في إستقبال عبداللهيان في المطار ممثل رئيس مجلس النواب النائب أيوب حميد، السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، والنائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، إلى جانب مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي ووفد من تجمع العلماء المسلمين.