طالع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و البنوك اليوم السبت 29-4-2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم السبت 29 ابريل 2023، يبحث الكثير من المصريين عن سعر صرف الدولار في مصر في التعاملات الصباحية اليوم، مع استمرار انخفاض العملة المصرية مقابل الأخضر الأمريكي، وشهدت محركات البحث عمليات بحث واسعة عن سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 29-4-2023.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم

يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار في مصر بتعاملات اليوم السبت 29-4-2023، حيث يحظ سعر صرف الدولار في مصر باهتمام واسع من قبل أصحاب الشركات و التجار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم السبت في السوق السوداء في مصر مستوى 37 جنيها للدولار الواحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك المصرية اليوم السبت، وذلك للأسبوع السادس على التوالي، ليثبت عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر كان أقل سعر للدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 0.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك ابوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.