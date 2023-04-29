سعر غرام الذهب النهاردة السبت 29 ابريل 2023 في مصر | طالع أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب في مصر اليوم السبت 29 ابريل 2023، ازدادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسعر الذهب من مختلف العيارات مقابل الجنيه المصري، خصوصاً بعد الارتفاع الهائل لسعر المعدن النفيس عالمياً.

سعر الذهب في مصر

ويتساءل الكثير من المصريين عن أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر، حيث سجل الذهب في مصر قفزة كبيرة، في السوق المحلي، ولذلك يرصد لكم في هذه السطور أسعار الذهب في مصر كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 29-4-2023.

كم سعر غرام الذهب النهاردة

شهد سعر غرام الذهب عيار 24 ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل مستوى 3086 جنيها للشراء و3143 جنيها للبيع مقابل 2914 جنيها للشراء و2942 جنيها للبيع أمس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في مصر ارتفاعاً آخر، ليصل إلى 2314 جنيها للشراء و2357 جنيها للبيع مقابل 2185 جنيها للشراء، و2207 جنيهات للبيع،أمس .

وبلغ سعرغرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في مصر 2700 جنيه للشراء و2750 جنيه للبيع مقابل 2550 جنيها للشراء، و2575 جنيها للبيع وفقا لمنصة آي صاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي اليوم في مصر 23755 جنيها.