آخر تحديث: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 29 ابريل 2023

سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا بتعاملات اليوم السبت 29 ابريل 2023، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة سعر صرف الدولار في سوريا في التعاملات اليومية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر صرف الدولار في سوريا يحظى باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد سعار العملات مقابل الدولار الأمريكي بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم سعر صرف الدولار في سوريا بتعاملات اليوم السبت 29 ابريل 2023.

كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية

شهد سعر الدولار ارتفاعاً قياسياً اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، وتجاوز حاجز 8 آلاف ليرة سورية، مع إعلان البنك المركزي السوري عن خفض جديد لليرة السورية مقابل الدولار.

وكان مصرف سوريا المركزي خفض سعر الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة ليصل سعر الدولار الواحد 7500 ليرة.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8290.13 ليرة سورية لليورو الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء

استمر ارتفاع سعر الدولار اليوم السبت مقابل الليرة السورية مسجلاً رقماً قياسياً، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 7975 ليرة للشراء و 8050 ليرة للبيع .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 797 ألف ليرة سورية.