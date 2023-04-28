طقس فلسطين: انخفاض آخر على درجات الحرارة غداً السبت

توقع لراصد الجوي، ليث العلامي أن يطرأ انخفاض آخر على الحرارة غداً، السبت، حيث يميل الطقس للبرودة اكثر.

ووفقاً لتوقعات الراصد الجوي، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار بشكل رئيسي في شمال البلاد المُحتلة وشمال الضفة واجزاء من وسطها، وبفرص أقل متواضعة ومحدودة بالنسبة لجنوب الضفة والقطاع.

وكانت الأرصاد الجوية أوضحت تفاصيل الحالة الجوية للأيام المقبلة، مشيرة الى أن كتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد ضعيف لمنخفض جوي يؤثر على البلاد يوم السبت لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية.

ووفقاً للأرصاد الجوية، فستتساقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الأحد، فيكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الاثنين غائمًا جزئياً إلى صاف باردا نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل و يطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.