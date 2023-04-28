بالصور مهجة القدس تنظم حفل إشهار مجموعة من الكتب الثقافية

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى مساء اليوم الجمعة، حفل إشهار مجموعة من الكتب الثقافية، وضمت كلًا من كتاب منحة المحنة للأسير المجاهد/ عمار عابد، وكتاب الإضراب عن الماء للأسير المجاهد/ محمد سعيد إغبارية، وكتاب النذير، الخروج إلى الجهاد للأسير المجاهد/ فهد صوالحي، وكتاب دياجير الألم للأسير المجاهد/ مراد أبو معيلق، وكتاب حكايتي مع المخيم للأسير المجاهد/ علي السعدي ، وكتاب الجهاد وفلسطين، جغرافيا الصراع والوعد للأسير المجاهد/ مناضل طقز، وذلك في قاعة الشاليهات الكبري غرب مدينة غزة.

وقال د. رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات: "يتحمل الأسير الكثير من العذاب والمعاناة خلال شروعه في الكتابة، إذ يقوم الاحتلال بالقمع والتنكيل بالأسرى، لكن الحركة الأسيرة حركة مبدعة استطاعت أن تنتقل من مرحلة القمع إلى مرحلة الريادة".

وأضاف حمدونة إن تضحيات الأسرى وصمودهم في وجه هذا المحتل الصهيوني، جعلت إدارة مصلحة السجون تقوم بإدخال الكتب والقرطاسية لهم، وبدأ الأسرى بكتابة تجاربهم إلى أن وصلت بين أيدينا اليوم.

وتوجه بالتحية لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ولكل المؤسسات العاملة في مجال الأسرى على إيصالهم رسالة الأسرى لنا.

من جانبه قال د. رياض أبو راس مدير مركز فلسطين للدارسات: "إن الكلمة داخل السجن تختلف تمامًا عن الكلمة خارج السجن فداخل السجن تكون ممتزجة بكل معاني المقاومة والتحدى والصبر ولكن خارج السجن تتزين بنوع من العاطفة، لكن الكلمة حينما تخرج بصدق تصيب هدفها".

وأشار أبو راس إن الأسرى الأبطال أبدعوا خارج السحن والآن يبدعون داخل السجن، وما كتب داخل السجون له التأثير العميق في نفوس الأمة العربية والإسلامية، مشيرًا بأن يكون انتاجا حقيقيًا وقويًا لكل ما يكتبه الأسرى، التي تمثل واقع الأسير الفلسطيني الذي أبدع في مجال الكلمة كما أبدع في مجال المقاومة.













