أنا خضر يا أبي إلى الشيخ #خضر_عدنان عاشق الحرية.. وقاهر السّجّان

كتب - هيثم أبو الغزلان

أنا خضر يا أبي. وهذه أم عبد الرحمن، وهذا جسدي أُشهرُهُ سلاحًا، وهذا جوعي يلقف صلفهم، وإحدى يديَّ رمحٌ، والأخرى سلاح.

أنا خضر يا أبي.. أقف عند النّزال، وعيناي لا تزالان تتوقّدان نارًا وشررًا؛ لا الجوع يأكل جسدي، ولا الإرادة تنهار؛ بل هي صلبة كالجبال، والرّوح نقاتل بها، والنّصر من عند الله.

أنا خضر يا أبي.. أتلفّعُ جوعي صبرا، وأُلقي بروحي نارًا بين يدي قاتلي؛ لا الجوع يهدّني، ولا قاتلي قادر على منع شروق شمس النهار.

أنا خضر يا أبي؛ والرّوح تُقاتل، والجسد يُقاتل، وأراك، كما كنت تجوب الأرض، وتصرخ بأعلى الصوت: هذا خضر.. هذه فلسطين تقاتل.

أنا خضر يا أبي.. أرى بعيون أم عبد الرحمن وصِبْيَتي.. أنّ فلسطين لن تُضام وفيها زياد، وأكرم، وسرايا يدها على الزناد.