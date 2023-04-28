تحميل كتاب الذاكرة والتذكر PDF مجاني للكاتب إبراهيم الفقي، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن كتاب صناعة التركيز والخرائط الذهنية، كما يعد هذا الكتاب من أشهر الكتب للمؤلف ابراهيم الفقي الذي سطع نجمه في مجال التنمية البشرية والبرمجة اللغوية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم كتاب الذاكرة والتذكر PDF مجاني للكاتب إبراهيم الفقي.

أحدث إصدارات الدكتور إبراهيم الفقى رحمه الله بعد وفاته وفيه سوف تتعرف على كيفية صناعة التركيز والخرائط الذهنية وسوف تتعرف من خلال هذا الكتاب القيم على تعريف الذاكرة وسيكولوجياتها ونماذجها ووظائفها وأشكالها وطرق تحسينها والوسائل العلمية لتقويتها وكذلك الفرق بين الذاكرة والتخيل وكذلك سوف تتعرف على تعريف التذكر وصوره ومستوياته والعوامل المؤثرة فيه والنسيان والخرائط الذهنية وتعريفها واستخدامها وفوائدها والعلاقة بينها وبين التعليم وأخيرًا سوف تتعرف على الأسرار السبعة للمذاكرة الفعالة.





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