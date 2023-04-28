تباطؤ التضخم في أمريكا في آذار الماضي

سجل التضخم تباطؤا في الولايات المتحدة في آذار/مارس وبلغ 4,2 بالمئة على أساس سنوي مقابل 5,1 بالمئة الشهر الماضي الذي تمت مراجعت التقديرات المتعلقة به بشكل طفيف (5 بالمئة في البداية)، بحسب أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة.

وكشف مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفصله الاحتياطي الفدرالي أن ارتفاع الأسعار تباطأ خلال شهر واحد ليبلغ 0,1 بالمئة. وهذه الأرقام مطابقة لتقديرات المحللين التي نشرها الموقع الالكتروني "بريفينغ.كوم".

في المقابل، ارتفع دخل الأسرة بنسبة 0,4 بالمئة مسجلا بذلك تباطؤا جديدا بالمقارنة مع الشهر الماضي. وبقي الإنفاق مستقرًا.