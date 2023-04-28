تحميل كتاب قوة المحادثة مجاني للكاتب جيمس ك فان فليت PDF

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نبذة عن كتاب قوة المحادثة للمؤلف جيمس ك فان فليت

يحتوي كتاب قوة المحادثة على الأساليب الموثوقة لاستخدام "قوة المحادثة " للسيطرة على سلوك الآخرين فى مئات من المواقف العملية و الاجتماعية، فى لحظة واحدة ستتمكن من جعل أى شخص يفعل ما تريد، عندما تريد، بالشكل الذى تريده، ويفعله عن طيب خاطر.





كما يقدم لك كتاب قوة المحادثة بعض النصائح لتعرف الأتي:

كيف تكسب الدعم والاحترام الكاملين من الآخرين

كيف تسكت الألسنة الناقدة وتتغلب على معارضة الآخرين لأفكار ك

كيف تلقى خطبة كما لو كنت خطيبا متمرسا ومحترفا .

كما يقدم لك طريقة ا ستخد ا م علم نفس المحادثة لإقامة صداقات جديدة بسرعة مدهشة

كيف تبدأ محادثة مع الغرباء عنك تماما ، إلى جانب توظ ي ف مهارات المحادثة فى تسريع عجلة تقدمك العملى .

رابط تحميل كتاب قوة المحادثة للمؤلف والكاتب جيمس ك فان فليت PDF

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