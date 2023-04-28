أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الجمعة، عن بدء وصول المواطنين والطلاب العائدين من دولة السودان عبر معبر رفح البري.

وأشارت الدخلية في بيان صحفي، إلى أن أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تسهل إجراءات دخولهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سفارة فلسطين في مصر، اليوم الجمعة، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا والقادمين من السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوبي السفارة والذين بذلوا كافة الجهود لتذليل كافة العقبات ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري .

وأكد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح أنه بناء على توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس ، وتعليمات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين ، واللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات الإجلاء والمشكّلة من الأجهزة الأمنية والسيادية الفلسطينية، قامت سفارة دولة فلسطين بمصر باجراء اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية ، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية عبر توفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات التى رافقهم بها مندوبو السفارة من المعبر السوداني المصري وصولا إلى معبر رفح البري .