محدث بالفيديو والصور شهيد من بيت لحم وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال في مدن الضفة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة تقوع شرق بيت لحم، فيما أصيب العشرات من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الفتى مصطفى عامر صباح ( 15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال شرق بيت لحم.

وفي كفر قدوم، أصيب 4 مواطنين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 20 عاما.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني بينهم مصور تلفزيون فلسطين محمد عناية، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي قرية المغير، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال شرق رام الله.

وأوضحت المصادر، أن مستوطنين هاجموا أراضي المواطنين من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة، تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز صوب الأهالي، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

يتبع..