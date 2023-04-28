مستوطنون يعتدون على ثلاثة أشقاء ويحطمون مركبتهم شرق رام الله

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن قطعان المستوطنين اعتدوا بالضرب على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، وحطموا مركبتهم، أثناء تواجدهم في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وحسب المصادر المحلية، فقد هاجم قطعان المستوطنين المواطن يوسف أحمد عياد، أثناء عمله كمساح في أراضي تابعة لدير جرير، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه جهاز مساحة تقدر قيمته بـ40 ألف شيقل، مضيفا أن شقيقيه محمد وعبد العزيز هرعا للمكان لإسعافه، إلا أن المستوطنين اعتدوا عليهما أيضا، ما أدى لإصابة محمد برضوض في يده، وعبد العزيز في بطنه، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأوضحت أن المستوطنين قاموا بتحطيم زجاج مركبة الأشقاء الثلاثة، قبل أن ينسحبوا من المكان.