الاحتلال يستهدف طاقم تلفزيون فلسطين بالرصاص بكفر قدوم شرق قلقيلية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء تغطيته عدوان جنود الاحتلال والمستوطنين على أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة الزميل المصور محمد عناية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في بيان لها، أن قوات الاحتلال عمدت إلى تحطيم معدات الطاقم، خاصة الكاميرات، في إطار سياستها الممنهجة بملاحقة طواقم الإعلام الرسمي في الميدان، ومحاولاتها المستمرة حجب الصورة والصوت الفلسطيني الذي يعمل الإعلاميون على مدار الساعة لإيصاله إلى العالم.

يشار إلى قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها خلال السنوات الماضية على الطواقم الصحفية العاملة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ما تسبب بإصابة ما يزيد على 200 مراسل ومصور صحفي، كما احتجزت الطواقم الصحفية العاملة في الهيئة، واستولت على المركبات التابعة لها.

وأكدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أنها ستستمر بالقيام بدوها في فضح جرائم الاحتلال وعصابات مستوطنيه بحق أبناء شعبنا.