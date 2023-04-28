"مجموعات قباطية" تستهدف قوات الاحتلال على مفترق الشهداء بجنين

أكدت سرايا القدس- مجموعات قباطية، تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال على مفترق الشهداء جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص اثناء انسحابها من مخيم جنين.

وقالت سرايا القدس- مجموعات قباطية: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ظهر اليوم الجمعة من استهداف قوات الاحتلال على مفترق الشهداء جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص اثناء انسحابها من مخيم جنين".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس مجموعات قباطية

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ظهر اليوم الجمعة من استهداف قوات الاحتلال على مفترق الشهداء جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص اثناء انسحابها من مخيم جنين.

ستبقى سرايا العز لهم بالمرصاد

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس مجموعات قباطية