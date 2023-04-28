بالصور 50 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 50 أف مصلٍ، صلاة الجمعة اليوم 28-4-2023، في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من المعيقات التي وضعها الاحتلال في طريق المصلين القادمين للأقصى.

وكان قد أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر، اليوم الجمعة 28-4-2023، في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وحملت صلاة الفجر في الأقصى اليوم عنوان "فجر باب الرحمة"؛ رفضاُ لمحاولات الاحتلال سلب مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس "يهودي" وضمه لما يسمى بـ"الهيكل" المزعوم.

جدير ذكره أنه أطلقت العديد من الهيئات المقدسية، دعوات للرباط في المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال.









