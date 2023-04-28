بالفيديو وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 28-4-2023، مدينة جنين ومخيمها، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محليةـ بأن جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في مخيم جنين في أعقاب الاقتحام.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم اكتشاف قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

ومن جانبها قالت سرايا القدس- كتيبة جنين: "استهدفنا قوات الاحتلال في«محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين في تغريدات لها: "يواصل مجاهدونا حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال في أكثر من محور بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة".

يتبع..