بالفيديو والصور إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط مخيم جنين

أُصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 28-4-2023، محيط مخيم جنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وأفادت مصادر طبية، بتسجيل إصابتين برصاص قوات الاحتلال الحي في محيط مخيم جنين، بعد اقتحامها لمحيط المخيم.

وأوضحت مصادر محلية، أنه تم اكتشاف قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

ومن جانبها قالت سرايا القدس- كتيبة جنين: "استهدفنا قوات الاحتلال في«محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين في تغريدات لها: "يواصل مجاهدونا حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال في أكثر من محور بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة".

ومن ناحيته، زعم موقع والا العبري: "أن قوات الجيش "الإسرائيلي" اعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام جنين".





