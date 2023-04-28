وزارة الخارجية: اكتمال وصول المجموعة الأولى من أبناء جاليتنا بالسودان إلى جدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:43 ص
28 ابريل 2023
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أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير، أحمد الديك، أن الدفعة الثانية من طلبتنا والمواطنين الذين غادروا بورتسودان، وتضم العدد الأكبر من طلبتنا العسكريين بإشراف الملحق العسكري الفلسطيني، وصلت اليوم الجمعة إلى جدة، بواسطة البواخر السعودية.

وقال السفير الديك، في بيان صحفي: "إنه كان في استقبال الدفعة الثانية القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي، حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطنا وطالبا". 

وتابع قائلاً: " إن مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطنا جميعهم أسر فلسطينية غادرت قبل قليل أيضا بورتسودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة، متمنيا السلامة لأبناء شعبنا أينما كانوا".

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