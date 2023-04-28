توتنهام ينجو بتعادل مثير أمام مانشستر يونايتد

نجا فريق توتنهام من الخسارة، الليلة الماضية، بتعادل مثير أمام مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما في ختام الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد تعادل توتنهام على ملعبه وبين جماهيره مع مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، مساء أمس الخميس، في ختام الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وخلال المباراة، أظهر اليونايتد رغبة كبيرة في الوصول إلى شباك أصحاب الأرض، وبالفعل نجح جادون سانشو في تحقيق مبتغى فريقه بتسجيله هدفا مبكرا جاء بعد أقل من 7 دقائق على البداية عندما استقبل كرة من ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء ثم سددها في الجهة البعيدة عن متناول الحارس.

ومن ناحيته، قدم توتنهام واحدا من أسوأ الأشواط هذا الموسم وبدا عاجزا عن اختراق مناطق خصمه وغير مترابط الخطوط، ما جعل اليونايتد يستغل ذلك ليضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 44 بأقدام راشفورد الذي انفرد ووضع الكرة في الشباك بثقة عالية.

أما في الشوط الثاني حسّن توتنهام كثيرا من أدائه وتمكن من تقليص الفارق عبر الإسباني بيدرو بورو بعد أن تهادت الكرة أمامه وسط حالة من الدربكة داخل جزاء اليونايتد ليُسددها دون تردد قوية داخل المرمى في الدقيقة 56.

وفي أعقاب الهدف أشعل الحماسة بين عناصر توتنهام وجعل الفريق يضغط بقوة للعودة بالنتيجة، وهو ما حدث عند الدقيقة 79 بعد تمريرة عرضية من هاري كين استقبلها الكوري الجنوبي هيونغ مين سو بلمسة وضع بها الكرة صعبة على الحارس ديفيد دي خيا لتعانق الشباك.

جدير ذكره أنه بهذا التعادل أصبح لدى مانشستر يونايتد 60 نقطة أبقته في المركز الرابع، متقدما بفارق 6 نقاط عن توتنهام الذي يحتل المركز الخامس.