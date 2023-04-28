سرايا القدس-كتيبة طولكرم: استهدفنا قوات الاحتلال في ضاحية ذنابة بصليات من الرصاص وحققنا إصابات مباشرة

أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، أن مجموعة من مجاهديها، استهدفت قوات الاحتلال التي اقتحمت ضاحية ذنابة بصليات من الرصاص مُحققةً إصابات مباشرة.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان لها: "بعون الله وقوته في تمام الساعة 4/55 من فجر اليوم الجمعة قامت احدى مجموعاتنا في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت ضاحية ذنابة بصليات من الرصاص المبارك واصابتهم بشكل مباشر".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة طولكرم

بعون الله وقوته في تمام الساعة 4/55 من فجر اليوم الجمعة قامت احدى مجموعاتنا في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت ضاحية ذنابة بصليات من الرصاص المبارك واصابتهم بشكل مباشر.

ستبقى سرايا العز لهم بالمرصاد

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس كتيبة طولكرم