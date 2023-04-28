رغم الهدنة.. استمرار المعارك في العاصمة السودانية ودارفور

تواصلت، أمس الخميس، المعارك في السودان حيث تعيش العاصمة الخرطوم على أصوات الصواريخ وإطلاق النيران، فيما احتدم القتال في دارفور غرب البلاد؛ بالرغم من الهدنة المتفق عليها.

وقبل انتهاء وقف إطلاق النار، أعلن الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو موافقتهما على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، بمساع أميركية وسعودية.

وجرى التوصل للعديد من الهدن منذ اندلاع القتال بين الجانبين في السودان في الـ15 نيسان/ أبريل الجاري، لكن جميعها فشلت في الثبات.

ورحبت العديد من الدول الأجنبية بجهود إنهاء القتال في السودان من خلال اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى تنفيذه بالكامل.

كما رحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة إضافية".

جدير ذكره أنه شهدت الخرطوم، صباح الخميس، قصفا من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من اتفاق وقف النار، فيما يحتدم القتال في إقليم دارفور المضطرب.