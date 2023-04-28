الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين وطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة 28-4-2023، ثلاثة مواطنين من مدينتي جنين وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام أبو معلا سباعنة، وعز الدين محمود أبو معلا سباعنة، واستولت على مركبتهما بعد أن احتجزتهما لساعات على حاجز عسكري قرب دير شرف، غرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم، شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الأعرج بعد مداهمة وتفتيش منزله في ضاحية ذنابة في مدينة طولكرم.