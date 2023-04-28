عدة مواقع "إسرائيلية" تتعرض لهجوم سيبراني قوي

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الخميس، أنه تعرضت عدة مواقع إلكترونية "إسرائيلية"، لهجمات سيبرانية قوية.

وذكرت القناة الـ13 العبرية: "أن (موقع 0404) الإخباري العبري تعرض لهجوم بعد الظهر، كما تمت مهاجمة عدة مواقع أخرى، من بينها موقع القناة 12، إلى جانب موقع ماكو، وموقع واي نت، وموقع صحيفة هأرتس، وموقع هوت نت، وموقع روتر نت، والعديد من المواقع الأخرى".

وأضافت القناة العبرية: "مجموعة المخترقين استهدفت مواقع إلكترونية لشركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت في "إسرائيل".

وكانت قد تعرضت، في وقت سابق، شركة الكهرباء الرئيسية في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" إلى هجوم سيبراني أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

كما تعرضت مواقع حكومية "إسرائيلية"، لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة "أونونيمس سودان"، حيث أدى الهجوم إلى إغلاق الموقع الإلكتروني لسلطة الموانئ "الإسرائيلية".

جدير ذكره أنه في منتصف أبريل الحالي، تعرضت عدة مواقع إلكترونية تتبع لمصارف "إسرائيلية" ومكتب البريد، لهجوم سيبراني واسع، أدى إلى سقوط بعض هذه المواقع.