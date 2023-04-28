الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر، اليوم الجمعة 28-4-2023، في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى بالرغم من العراقيل التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين في البلدة القديمة بالقدس.

وحملت صلاة الفجر في الأقصى اليوم عنوان "فجر باب الرحمة"؛ رفضاُ لمحاولات الاحتلال سلب مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس "يهودي" وضمه لما يسمى بـ"الهيكل" المزعوم..

وكانت أطلقت العديد من الهيئات المقدسية، دعوات للرباط في المسجد الأقصى المبارك ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال.

جدير ذكره أنه في ثاني أيام عيد الفطر قامت قوات الاحتلال بتخريب شبكة الكهرباء في مصلى باب الرحمة بالكامل بما جعله بلا كهرباء، كما قامت بتكسير وحدات الإنارة والسماعات والمراوح التي قام المصلون بتركيبها مؤخراً.