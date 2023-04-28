بالصور فتح معبر رفح استثنائياً اليوم لدخول الفلسطينيين العائدين من السوادن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:38 ص
28 ابريل 2023
معبر رفح.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

قررت السلطات المصرية، مساء أمس الخميس، فتح معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية اليوم الجمعة استثنائيا لدخول الفلسطينيين العائدين من السودان.

وبدورها، وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع فتح معبر رفح الجمعة لتسهيل وصول العائدين من السودان.

وكانت وصلت الدفعة الأولى من طلبة وجالية فلسطين في السودان إلى ميناء جدة في السعودية بعد جهود الأخيرة في إجلائهم وعودتهم إلى فلسطين.

ويُشار إلى أنه كان في استقبال الطلبة والعائدين سفير وقنصل فلسطين في السعودية وممثل عن الخارجية السعودية.

السودان3.jpeg
سودان.jpeg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات