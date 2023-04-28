بالصور فتح معبر رفح استثنائياً اليوم لدخول الفلسطينيين العائدين من السوادن

قررت السلطات المصرية، مساء أمس الخميس، فتح معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية اليوم الجمعة استثنائيا لدخول الفلسطينيين العائدين من السودان.

وبدورها، وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع فتح معبر رفح الجمعة لتسهيل وصول العائدين من السودان.

وكانت وصلت الدفعة الأولى من طلبة وجالية فلسطين في السودان إلى ميناء جدة في السعودية بعد جهود الأخيرة في إجلائهم وعودتهم إلى فلسطين.

ويُشار إلى أنه كان في استقبال الطلبة والعائدين سفير وقنصل فلسطين في السعودية وممثل عن الخارجية السعودية.





