سرايا القدس-كتيبة نابلس: تمكنّا من استهداف نقطة "جرزيم" في مدينة نابلس بوابل من الرصاص

أكدت سرايا القدس-كتيبة نابلس، صباح اليوم الجمعة 28-4-2023، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف نقطة "جرزيم" في مدينة نابلس بوابل من الرصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بلاغ عسكري صادر عنها: "بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعاتنا في كتيبة نابلس في تمام الساعة 3 من فجر اليوم الجمعة من استهداف نقطة جرزيم الاحتلالية في مدينة نابلس بوابل من الرصاص المبارك وعودة مجاهدينا بسلام".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة نابلس

بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعاتنا في كتيبة نابلس في تمام الساعة 3 من فجر اليوم الجمعة من استهداف نقطة جرزيم الاحتلالية في مدينة نابلس بوابل من الرصاص المبارك وعودة مجاهدينا بسلام.

سلاحنا مشرع وجهادنا مستمر

وانه لجهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس كتيبة نابلس