أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 28-4-2023

تستحوذ أسعار الذهب في الأردن على اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين، الذين يتابعون أسعارها بشكل دائم وخاصة من فئة التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونستعرض لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات لاسعار الذهب اليوم في الاردن الجمعة 28 - 4 - 2023، تبعاً للمؤشرات العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة، بمختلف العيارات المتداولة في الأسواق الأردنية، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالدينار

- سعر الذهب عيار 24: 45.35

- سعر الذهب عيار 22: 41.57

- سعر الذهب عيار 21: 39.68

- سعر الذهب عيار 18: 34.01

- سعر الجنيه الذهب: 317.44

- سعر كيلو الذهب: 45,350



