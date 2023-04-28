سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28-4-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالأسواق

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28-4-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية في تعاملات الفورية بالأسواق ومن هذا المنطلق قرر فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي هي جزء من اعماله التي نضع فيها لحظة بلحظة أسعار الذهب في سوريا حيث ترتفع وتنخفض بين الحين والأخر وبالتحديد كل اربع وعشرين ساعة ولمعرفة ذلك أي الجديد يترتب على كل شخص من بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة حتى السطر الأخير .

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 28-4-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 449,000، ومبيع: 454,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 454,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 452,000 ، مبيع: 457,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 457,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 457,000 ، مبيع: 459,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 460,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 459,000 ، مبيع: 462,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 462,000 ليرة.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 477,714 وشراء 476,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 437,905 وشراء 436,857 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 418,000 وشراء 417,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 358,286 وشراء 357,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 278,667 وشراء 278,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 238,857 وشراء 238,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,856,914 وشراء 14,821,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,344,000 شراء 3,336,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 477,714,286 وشراء.476,571,429 ليرة.

وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية مساء اليوم الجمعة 28-4-2023 ، نود أن نشير إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لأخر اختلافًا نسبيًا .