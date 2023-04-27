بالفيديو "داخلية بغزة" تعلّق على حادثة انهيار سور إحدى البنايات السكنية بتل الهوا

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اياد البزم، اليوم الخميس، أن الأجهزة المختصة تابعت إشارة من المواطنين تفيد بانهيار السور الخارجي لإحدى البنايات السكنية بمنطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة، وذلك بفعل أعمال حفريات لإنشاء بناية مجاورة.

وقال البزم، في تصريح صحفي: "فور تلقي وزارة الداخلية الإشارة هرعت الأطقم المختصة بالشرطة والدفاع المدني إلى المكان وقامت على الفور بإخلاء البناية المذكورة من سكانها مؤقتاً كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين".

واَضاف أن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين إجراء الفحص الفني من قبل الفرق الهندسية بالجهات الحكومية المختصة والتأكد من سلامة البناية بشكل كامل".