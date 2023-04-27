صور- سبب وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز آل سعود اليوم وموعد الجنازة - طبيعة المرض

سبب وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وموعد الجنازة ويكيبيديا ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي تم توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة والتي تشهد مئات التغريدات التي يترحم بها المواطنين على روحه فيما يجري آخرون عمليات بحث الكترونية على جوجل الشهير لمعرفة الإجابة حيث ستتعرفون عليها بكل اريحية تامة في هذه الفقرات التي تلي هذه المقدمةويرجى قرائتها كاملة وهي على النحو التالي:

سبب وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز آل سعود

وفي هذه الفقرة فقد وضعنا لكم السبب وراء وفاة الأمير السعودي بندر بن متعب بن عبد العزيز مساء اليوم الخميس 27-4-2023 ، هو اصابته بمرض عضال قد اصابه منذ فترة ، وفارق الحياة على إثره في أحد المشافي بالرياض . ولقد اكد الديوان الملكي في بيان له هذا النبأ .

موعد دفن الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز

وبعد ذلك قام فريق الموقع في الإجابة عن متى موعد دفن الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز آل عزيز انه سيصلى على جثمانه يوم غدٍ الجمعة الموافق 8 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض ، ومن ثم سيوارى جثمانه إلى الثرى في احد المقابر بالمدينة .

ومن المتوقع ان يشارك في هذه الجنازة شخصيات سعودية رفيعة وعربية أيضا إضافة إلى عدد من افراد الأسرة الحاكمة .

وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز

صحفة قبيلة عتيبة على تويتر ، غردت " برقية تعزية ومواساة "من صاحب السمو الملكي الامير : فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود " امير منطقة الرياض " لـ الشيخ : ماجد بن متعب بن جمل المهري واخوانه في وفاة والدهم".

من هو الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز ويكيبيديا

وفي هذه السطور التي شرحنا فيها سبب وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وموعد الدفن وضعنا لكم معلومات عامة عن والد المتوفي وهو الأمير متعب الذي توفى في 2019 ، وهو يعد وزير الشؤون البلدية والقروية سابقاً.

كما ونشير لكم إلى متعب بن عبد العزيز يعد الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. والدته الأميرة شهيدة، وهي والدة منصور، قماش، مشعل، متعب.

والأمير السعودي الراحل متعب وهو مواليد مدينة الرياض عام 1350 هـ الموافق لعام 1931.