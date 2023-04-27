العبيدية يتوج بلقب بطولة "لن تهدم بيوت المكبر" الكروية لمواليد 2012

توّج فريق العبيدية، مساء اليوم الخميس، بلقب بطولة خماسيات كرة القدم لمواليد 2012، التي نظمها نادي جبل المكبر المقدسي تحت عنوان ""لن تهدم بيوت المكبر"، على ملعب مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم.

وشارك في البطولة ثمانية فرق قسمت إلى مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: صور باهر، والعبيدية، وجبل المكبر، ونحالين، وتأهل عنها العبيدية بطلا وصور باهر وصيفا.

والمجموعة الثانية: الدوحة، وأكاديمية الجزائر، وسلوان، والعربي بيت صفافا، وتأهل عنها سلوان بطلا وأكاديمية الجزائر وصيفا.

وبعد إجراء مباراتي نصف النهائي، تأهل إلى النهائي العبيدية وسلوان، حيث تمكن الأول من الفوز بالضربات الترجيحية بواقع 4-3، أما المركز الثالث فعاد إلى إسلامي صور باهر بعد فوزه على أكاديمية الجزائر بنتيجة 3-2.

ونال جائزة أفضل لاعب محمد عيساوي من العبيدية، وأفضل حارس مرمى محمد حمادة من إسلامي صور باهر، وأفضل مدرب معتصم العيساوي من العبيدية، أما جائزة هداف البطولة فتوج بها صهيب العباسي من سلوان برصيد 9 أهداف.

وأشرف على البطولة لجنة مكونة من فادي عويسات، ومحمد أبو نصار، ولؤي بكيرات. وتولى تحكيم البطولة سامر حمود، وعمر أبو حماد .