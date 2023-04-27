تحميل كتاب الانضباط الذاتي مجاني pdf للكاتب عبد الكريم بكار، حيث يرفق لكم موقع و كالة فلسطين اليوم الإخبارية ، رابط تحميل كتاب الانضباط الذاتي والذي يتحدث عن جوهر (الان ض باط الذاتي) يكمن في تحرير إرادة الإنسان من استبعاد الهوى والرغبة والعادة, وذلك التحرير سيكون منقوص القيمة إلى حدٍ بعيد إذا لم يكن من أجل وضع إرادتنا في سياق مرادات الخالق الكريم ومحبوباته ، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تحميل كتاب الانضباط الذاتي مجاني pdf للكاتب عبد الكريم بكار.

تحميل كتاب الانضباط الذاتي مجاني pdf للكاتب عبد الكريم بكار

وتطرق الكتاب، إلى أمة الإسلام التي تملك على صعيد المحاسبة الشخصية وتنظيم الذات تراثاً ثرياً للغاية, ويزيد في عظمة ذلك التراث أن ما يتحدث عنه من جهود جبارة على هذا الصعيد لم يكن من أجل تحسين موقع المنافسة على شهرة أو مال أو نفوذ، وإنما من أجل الفوز برضوان الله تعالى، والشعور بمشاعر العبودية لجنابه الأقدس، وهذا شيء أساسي بالنسبة إلى كل مسلم، حيث أن جوهر (الانضباط الذاتي) يكمن في تحرير إرادة الإنسان من استبعاد الهوى والرغبة والعادة، وذلك التحرير سيكون منقوص القيمة إلى حدٍ بعيد إذا لم يكن من أجل وضع إرادتنا في سياق مرادات الخالق الكريم ومحبوباته، وهذه نقطة فارقة بين الانضباط الذاتي لدى المسلم والصالح وبين غيره, فنبل جهودنا منوط في معظم الأمر بنبل مقاصدنا وغاياتنا.

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