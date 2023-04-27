هل أسعار المحروقات في فلسطين سترتفع قريبًا.. الحلو يجيب؟

توقع رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في غزة أحمد الحلو، الخميس، بعدم تأثر أسعار المحروقات في فلسطين خلال الأيام المقبلة، في ظل حديث الإعلام العبري عن ارتفاع مرتقب للمحروقات.

وقال الحلو، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "الحكومة الفلسطينية في رام الله، هي الجهة المسؤولة بالتحكم في أسعار المحروقات، بغض النظر عن ارتفاعه في (إسرائيل) أو عالميًا".

وفيما يتعلق بعملية استيراد المحروقات، أكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول، أن عمليات استيراد المحروقات من الجانب المصري ومن الداخل المحتل إلى قطاع غزة، مستمرة بشكل طبيعي.

وأضاف أنه يتم استيرادعشرات الشاحنات على دفعتين من مصر، أسبوعيًا، ومن الداخل وفق الطلب.

يشار إلى أن القناة 12 العبرية، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن سعر المحروقات سيشهد ارتفاعًا قرابة (40) أغورة، مع انتهاء فترة الدعم لضريبة (البلو) البالغة (43) أغورة نهاية الشهر الحالي، داخل الكيان.

وأوضحت أن سعر لتر البنزين في الأسواق "الإسرائيلية" سيرتفع إلى (7.2) شيكل بدلاً من (6.8) شيكل حاليا.